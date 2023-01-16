ملامح البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب.. وزير الأوقاف وفاروق جويدة أبرز الضيوف

كشف الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، ملامح البرنامج الثقافي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلا إنه يعقد البرنامج الثقافي في 7 قاعات وصالة كاملة لكتب وأنشطة الأطفال، وأماكن للفنون الحرة ويحتوي على ما يقرب 500 فاعلية.

ويقدم مجموعة من المحاور التي تناقش أهم القضايا والفاعلين التي تواجه الفكر المتطرفة والتحصين الفكري، مؤكدا أن المعرض يحرص على الاحتفاء برموز مصر ومشروعات الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي والإبداعات الفنية.

تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتابع بهي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومن بين الندوات التي تستضيفها القاعة الرئيسية عددا من المحاور على رأسها محور شخصيتا المعرض، وسيناقش الجوانب الإبداعية المختلفة والإسهامات المتنوعة والدور البارز الذي قدمه كل صلاح جاهين وكامل كيلاني.

وتستضيف القاعة الرئيسية محور بعنوان «من نحن» يناقش علاقة المجتمع بقضايا اجتماعية يتوائم مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويجرى الاحتفال بمرور خمسين عاما على رحيل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، ومنهجيته، فضلا عن قضايا الهوية .

وتابع: «كما يستضيف المعرض عددا من الشخصيات في مختلف المجالات من بينهم الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والأوقاف والدكتور صابر عرب وزير الثقافة الأسبق والشاعر فاروق جويدة، والفنانة يسرا وياسين التهامي».

أسعار الإيجارات للأجنحة

وعن أسعار الإيجارات للأجنحة، أكد رئيس هيئة الكتاب أن المعرض مدعوم في كل شيء من القيادة السياسية، ونحرص على تسهيل الرحلات من مختلف الجهات لزيارة المعرض.