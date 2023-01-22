توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي الدواء والعليا للأدوية اليمنية

استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدا رفيع المستوى من وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، والهيئة العليا للأدوية باليمن، وترأس الوفد اليمني الدكتور قاسم بحيبح، وزير الصحة العامة والسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالجمهورية اليمنية، والدكتور عبد القادر البكري، المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالجمهورية اليمنية، وعدد من قيادات هيئة الدواء المصرية.

توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين المصري واليمني

كما شهد رئيس الهيئة ووزير الصحة اليمني، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية، والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالجمهورية اليمينة، في مجال التطوير المهني وتنمية القدرات.

وقع المذكرة من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشؤون التطوير الفني وتنمية القدرات، ومن الجانب اليمني الدكتور عبد القادر البكري، المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالجمهورية اليمنية.

تعزيز التبادل التجاري في مجال التطوير المهني

وتحقق المذكرة الاستفادة المتبادلة بين الهيئتين في مجال التطوير المهني، وتنمية قدرات ومهارات العاملين، وتقديم البرامج التدريبية الداعمة لبناء الكوادر، ودعم تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

كما اصطحب رئيس هيئة الدواء المصرية الوفد اليمني في جولة تفقدية بمعامل الهيئة بفرع المنصورية، وأشاد الوفد اليمني بالتطور الكبير الذي شهدته معامل الهيئة في الفترة الأخيرة.