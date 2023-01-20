«هيئة الدواء»: بعض العقاقير تغير نتيجة تحليل المخدرات للإيجابية

أصدرت هيئة الدواء المصرية نشرة جديدة متعلقة بالأدوية التي تسبب نتيجة إيجابية بشكل خاطئ لتحليل المخدرات، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي 2030 للنهوض بالصحة العامة.

وقالت هيئة الدواء، إن العقاقير التى تعمل على تغير نتيجة تحليل المخدرات تشمل كافة الأدوية التي تحتوي على مواد «ديفينهيدرامين و ديكستروميثورفان»، وكذلك بعض المسكنات كـ«الإيبوبروفين ونابروكسين» والأدوية التي تحتوي على مضادات الاكتئاب، كـ«السيرترالين والفينلافكسين»، وبعض الأقراص المضادة للبرد التي تحتوي على «السودوإيفيدرين»، وبعض المضادات الحيوية، مثل بعض الكينولونات.​

أدوية تغير نتيجة التحاليل

وأوضحت هيئة الدواء أن العديد من هذه المواد تكون مماثلة كيميائيًا للأدوية اللي بيتم اختبارها، وتسبب تغير نتيجة المخدرات، ونصحت الهيئة المواطنين بضرورة مراجعة الطبيب قبل اجراء التحاليل لمعرفة العلاجات التى يتم الحصول عليها من المواطن ومدى تأثيرها على نتائج تحليل المخدرات .

تغير نتيجة تحليل المخدرات

وفي سياق متصل أعلنت هيئة الدواء تعلن عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية للتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية، والتي تهدف لتعريف ممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية بالقواعد التنظيمية لتقديم الملفات الخاصة بالمواد الدعائية والتعليمية والتوعوية بهدف الحصول على موافقات بالنشر والتداول من خلال المنصات والمواقع الإلكترونية.

وأضحت هيئة الدواء أن الدورة من المقرر أن تنعقد الأسبوع القادم، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.