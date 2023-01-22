الحكم بالإعدام لـ«قهوجي» أنهى حياة زوجته في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة السابعة، اليوم الأحد، بمعاقبة «قهوجي» بالإعدام شنقًا، وتغريمه 50 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض وألزمته المصاريف الجنائية، إضافة إلى 200 جنيه أتعاب محاماة، وذلك لإدانته بقتل زوجته خنقًا بـ«إيشارب»، داخل شقتهما السكنية بعزبة المقدس بنطاق الوحدة المحلية بكفور النيل، بدائرة مركز الفيوم، بدعوى شكه في سلوكها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين أحمد معوض، ووكيل نيابة أحمد نور، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

المتهم أنهى حياة زوجته خنقًا

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مارس المُنصرم، حينما أقدم المتهم «جمعة.ف.ع.ع»، 30 سنة، على قتل زوجته «فرحة.ق.ز»، 18 سنة، بخنقها بواسطة «إيشارب» أثناء نومها، بدعوى شكه في سلوكها، ولم يتركها إلا بعد التأكد من وفاتها، وتحرر عن ذلك القضية رقم 13734 جنح مركز شرطة الفيوم، والتي قيدت برقم 606 كلي الفيوم.

المتهم ادعى سوء سلوكها

واعترف المتهم بارتكابه جريمة قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار، مدعيًا سوء سلوكها، دون أن يتحرى أو يتأكد من الوهم الذي سكن رأسه، حيث كان دائم الاعتداء عليها بالضرب بشهادة جيرانهما حتى تركت المنزل وذهبت لأسرته، إلا أنّه ذهب لإعادتها بدعوى الرغبة في الصلح بينهما، وأعادها لمنزل الزوجية، وانتظر حتى نامت ثم أنهى حياتها.

أخبر أشقائه بجريمته وهرب

وعقب الانتهاء من جريمته، والتأكد من وفاة زوجته، فر المتهم هاربًا إلى محافظة القاهرة، ثم إتصل بأشقائه وأخبرهم بأنّه قد قتل زوجته، والذين قاموا بنقلها لمستشفى الفيوم الدولي وأخبرهم الأطباء بوفاتها، فأبلغوا الشرطة على الفور.

ضبط المتهم وتمثيل الجريمة

وتمكن ضباط مركز شرطة الفيوم من ضبط المتهم، والذي اعترف بارتكاب الجريمة، وقام بتمثيلها، ثم أحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأحالته إلى محكمة الجنايات، التي تولت محاكمته على مدار عدة جلسات حتى أحالت أوراق قضيته إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي لإعدامه، وأصدرت حكمها النهائي بإعدامه بجلستها المنعقدة اليوم.