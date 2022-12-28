جنايات الفيوم تُحيل أوراق عامل للمفتي لإدانته بقتل زوجته

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة السابعة، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق «جمعة.ف.ع.ع»، 30 سنة، قهوجي، ومقيم بعزبة المقدس بكفور النيل، بنطاق مركز شرطة الفيوم، بإحالة أوراقه إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك لإدانته بقتل زوجته فرحة.ق.ز، عمدًا مع سبق الإصرار، لشكه في سلوكها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد، ومحمد سعد شوق، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد، وأمانة سر عصام سيد البرجي وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني.

قتل زوجته لشكه في سلوكها

تعود تفاصيل القضية رقم 13734جنح مركز الفيوم، والمقيدة برقم 606 كلي الفيوم، إلى 27 مارس من العام الجاري 2022 عندما أنهى المتهم، حياة زوجته فرحة قرني زكي، عمدًا مع سبق الإصرار، مدعيًا سوء سلوكها، بأن خنقها بمسكن الزوجية في أثناء نومها مستخدمًا «طرحة قماشية» ولم يتركها سوى جثة هامدة.

النيابة وجهت له تهمة القتل العمد

ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة القتل العمد، لاعتقاده بسوء سلوكها، فبيت النية، وتفكر بروية وعقد العزم المحقق على إزهاق روحها بدافع الانتقام لوهم في رأسه، إذ لم يسعى بتقصي حقيقة سلوك زوجته، وتوجيه النصح وتقويمها إن صح اعتقاده، وأعادها لمسكنها مدعيًا صلحها، ولم يكن ينتوي مجلسًا، وتحين انفراده بها بمسكنهما متخيرًا إياه مسرحًا لجرمه، وتحصل على أداة «طرحة»، من ملابسها، وتوجه نحوها على حين غرة، ودنى إليها حين نومها وأنهى حياتها، ثم فر هاربًا.

ضبط المتهم واعترافه بالجريمة

وتمكنت مباحث مركز شرطة الفيوم، من ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب الجريمة ومثلها، وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة العامة.

وعقب انتهاء التحقيق مع المتهم في النيابة العامة، جرى إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم، وحددت الجلسة المقبلة من دور الانعقاد القادم في شهر يناير للنطق بالحكم النهائي.