حظك اليوم الاثنين وتوقعات الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي.. تجنب الصدامات

كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، توقعاتها بشأن حظك اليوم لكل مواليد الأبراج الفلكية، إذ يحرص قطاع عريض من الجمهور على مراجعتها يوميا وتحديدا مع بداية العام الجديد من منطلق معرفة ما ينتظر البعض على مدار العام على الصعيد المادي والصحي والعاطفي والمهني.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يهتم به المتابعون والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم للأبراج المختلفة اليوم الأحد، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 23-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمنحك وقتا مناسبا، لعقد صفقات تجارية أو لوضع خطط مستقبلية مربحة.

حظك اليوم برج الحمل 23-1-2023 على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل العلاقات يجعلك أكثر انفتاحا.. تتبلور شخصيتك وتظهر بصورة أخاذة.

حظك اليوم برج الثور 23-1-2023 على الصعيد المهني

ما زالت الأفلاك تنصحك بألا تترك نفسك للتشوش يتحكّم في سلوكك ويؤخرك.

حظك اليوم برج الثور 23-1-2023 على الصعيد العاطفي

لا تبالغ اليوم في طلباتك وتمردك كي لا تتسبب في خسارة من يحبونك.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مولود برج الجوزاء، وهذا يمنحك مكاسب وانتصارات، ويعدك بأوقات ممتعة تقضيها مع البعض.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-1-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزل الحظ يمنحانك انسجاما مع من حولك، وتشعر بسعادة في تواجدك مع من تحب.

حظك اليوم برج السرطان 23-1-2023 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يجعلك ملهما، وقد تجد رأسك يذخر بأفكار تحقق من خلالها مكاسب بما هو متاح من إمكانيات.

حظك اليوم برج السرطان 23-1-2023 على الصعيد العاطفي

تميل للتعاون مع من حولك، وتبدو أكثر استعدادا لبناء علاقات قوية تجمعك بمن تحبهم.

حظك اليوم برج الأسد 23-1-2023 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. حاول أن تبقى هادئا، وفي نفس الوقت انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 23-1-2023 على الصعيد العاطفي

تذكر أن الشراكة في الحب تتطلب منك استعدادا للعطاء والتسامح.

حظك اليوم برج العذراء 23-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا ومرونة، وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج العذراء 23-1-2023 على الصعيد العاطفي

حاول أن تقاوم شعورك بالتشوش، وابحث عن وسيلة هادئة للتفاهم والتواصل مع من حولك.

حظك اليوم برج الميزان 23-1-2023 على الصعيد المهني

تتمتع اليوم بنظرة أشمل للأمور، وتجذبك طموحات وآمال مختلفة.

حظك اليوم برج الميزان 23-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بالرغبة في دعم ومشاركة من تحبهم في أهدافهم وأحلامهم.

حظك اليوم برج العقرب 23-1-2023 على الصعيد المهني

قد تكون اليوم بحاجة للعمل بدقة، واستحضار روح التعاون والتسامح مع المحيطين بك.

حظك اليوم برج العقرب 23-1-2023 على الصعيد العاطفي

ما زال القمر معاكسا.. حاول أن تتفادى صدامات عنيفة مع الأهل والأقارب والأحباب.

حظك اليوم برج القوس 23-1-2023 على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزل العلاقات والوقت مثالي لعقد لقاءات مهنية واجتماعية، وتوطد صلاتك بالبعض.

حظك اليوم برج القوس 23-1-2023 على الصعيد العاطفي

المريخ في برجك يمنحك طاقة عاطفية، تدفعك نحو الاهتمام بمن تحب.

حظك اليوم برج الجدي 23-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشتت، ومن المهم أن تتأنى في خطواتك وأن تعمل بدقة.

حظك اليوم برج الجدي 23-1-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك بعدم التسرع في أقوالك وردود أفعالك.

حظك اليوم برج الدلو 23-1-2023 على الصعيد المهني

القمر ما زال في برجك ويساعدك أن تسيطر اليوم من خلال مواقف ومجالات مميزة.

حظك اليوم برج الدلو 23-1-2023 على الصعيد العاطفي

تتعامل بلياقة وتحسن التصرف مع من تحب مما يجعلك ساحرا في عيون الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الحوت 23-1-2023 على الصعيد المهني

اليوم ليس مناسبا للظهور والغد يحمل لك الأفضل، ومع ذلك تنجح مساعيك إذا التزمت بالتواضع والكتمان.

حظك اليوم برج الحوت 23-1-2023 على الصعيد العاطفي

ما زال القمر في منزلك الثاني عشر، وعليك أن تكتم أخبارك الشخصية وراقب الأجواء في صمت.