خبير سياحي: دمج سياحة البيئة بالتنوع البيولوجي هدفه الاستفادة من الحرف اليدوية

قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، إن المرجو من مسألة دمج سياحة البيئة بالتنوع البيولوجي الاستفادة من الحرف اليدوية لتعود بالنفع على البيئة المحيطة بالأماكن السياحية ، فضلًا عن دمج الأهالي في العملية السياحية وخلق عائد مباشر لهم، إذ الدولة تقوم بتطوير وتجهيز المنتجات مع التسويق والترويج لها، بينما تقوم بشحن المنتج للسائح، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص يتخذون الحرف والصناعات اليدوية وراثة عن عائلاتهم.

دور الدولة في دعم الصناعات اليدوية

وأضاف «البطوطي»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، أن الدولة تقوم بتحفيز وتطوير الأجهزة التي يستخدمها المواطنين في صناعة منتجات عن طريق الحرف اليدوية، ذاكرًا أن المنطقة الواقعة خلف مجرى العيون عند الفخار شهدت تطورات وتلبية لطلبات الأهالي المتنوعة من أفران وكهرباء وغيرهما من الأمور التي تسهل وتضمن خروج منتج جيد تنافسي، وذلك بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها.

برامج تعمل على تشجيع الصناعات اليدوية

وأشار الخبير السياحي، إلى أن هناك برامج تابعة للاتحاد الأوروبي تعمل على تشجيع الصناعات اليدوية لكي تستفيد البيئة المحيطة، فعلى سبيل المثال ما حدث في الفيوم وسيوة والكثير من المنطقة على مستوى الجمهورية وليس فقط مرسى علم، إذ أنه يتم إنشاء برامج لاستفادة المواطنين من وجود السياح عن طريق بيع منتجات بيئية للسائح يسخدمها كتذكار من مصر بعد عودته لبلاده.