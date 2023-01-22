رسائل السيسي في الكلية الحربية.. بالعدد الجديد من «روز اليوسف»

صدَر العدد الجديد من مجلة «روز اليوسف» والتي تصدر عن مؤسسة روز اليوسف الصحفية السبت من كل أسبوع، ويترأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والذي كتب مقالا بعنوان «أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة..الحوار الوكني خطة إصلاحية جادة».

مجلة روزاليوسف

وجاء في غلاف العدد الجديد من مجلة روز اليوسف أبرز العناويين التي تحدث عنها عدد الاسبوع وهي «الحوار الوطني روشتة العبور للجمهورية الجديدة دون إستثناء أو تمييز»، كما احتوى غلاف امجلة رواليوسف على عنوان «رسائل السيسي في الكلية الحربية..نستطيع مجابهة التحديات كلما كانت اسلحة الدولة قوية».

كما خصصت «روزاليوسف» في عددها هذا الاسبوع غلاف الظهر للاحتفال بسيدة الشاشة العربية فات حمامة، إذ جاء الغلاف يحمل عدد من صور الفنانة في مختلف الأعمار.

أبرز العناويين

واحتوت المجلة في عددها هذا الاسبوع على عدد من المواضيع الهامة أبرزها:

بدون استثناء أو تمييز روشتة «الحوار الوطني نحو الجمهورية الجديدة»

شعاره الإقناع وهدفه المصلحة الوطنية «الحوارالوطني» في التأني السلامة.

5 ملفات ساخنة على طاولة المحور السياسي «بالحوارالوطني».