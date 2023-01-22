شعبة الذهب: طرح عيار 14 في المحال وضعف الإقبال عليه

انتشرت خلال الفترة الماضية الحديث عن طرح الذهب عيار 14 في الأسواق المصرية في المحال الصاغة ليتم تداولها وبيعها للمواطنين، والتي تمتاز بسعر أقل من العيارات الأخرى.

وقال المهندس نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إنه بالفعل تم طرح عدد من المشغولات الذهبية من عيار 14 في الأسواق المحلية عند التجار.

وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بالرغم من طرحه إلا أنه ما زال غير منتشر، وذلك نظرا لانخفاض الإقبال عليه من قبل المواطنين، حيث إن الراغبين في الشراء حتى الآن غير مقتنعين به.

المواطنون لا يعترفون بالذهب عيار 14

وأشار إلى أن الثقافة المصرية عند المواطنين غير معترفة بالذهب من العيارات المنخفضة، فأغلب المواطنين خاصة في محافظات الصعيد ووجه بحري يفضلون عيار 21 ولا يشترون غيره.

وفي المدن الحضارية مثل القاهرة والإسكندرية ينتشر أكثر عيار 18 نظرا لتشكيلاته الكثيرة والمختلفة والرقيقة، حيث يمتاز بالعديد من الأشكال كما أنه صلب ويتحمل العديد من الأعباء.

طرح مختلف أشكال المشغولات الذهبية من عيار 14

وأكد أنه هناك مشغولات ذهبية مختلفة من عيار 14، حيث يوجد منها دبل وأطقم وحلقان وخواتم وسلاسل وغيرها من كل المشغولات إلا أن الإقبال عليها منخفض جدا من قبل المشترين.