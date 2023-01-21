الذهب يحقق مكاسب عالمية للأسبوع الخامس بعد تراجع أسعاره

حققت أسعار الذهب انخفاضا عالميا ملحوظا خلال تعاملات الجمعة نهاية الأسبوع الماضي، بعدما حقق الدولار ارتفاعا عالميا، وبالرغم من الانخفاض إلى أن سعر المعدن الأصفر حقق مكاسب أسبوعية للأسبوع الخامس على التوالي، مدعوما بآمال في إبطاء البنك المركزي الأمريكي من وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، كما عزز ضعف الدولار من ارتفاع أسعار المعدن الثمين في الفترة الأخيرة.

ووفق البيانات السعرية للأسعار في البورصات العالمية، فإن سعر الذهب انخفض يوم الجمعة في المعاملات الفورية بقيمة 0.2% إلى 1928.06 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ 22 أبريل عند 1937.49 دولار.

أما على الجانب الأسبوعي فقد زادتا أسعار الذهب عالميا للأسبوع الخامس على التوالي بقيمة ارتفاع قدرها 0.4%.

توقعات بانخفاض سعر الذهب

ومن جهته، قال دانييل غالي محلل شؤون السلع الأولية في تي.دي سيكيوريتيز وفق تقرير له نشرته رويترز، إن سعر الدولار الأمريكي يحافظ على قدر من الاستقرار وبالتالي يمكننا أن نرى انخفاضا في أسعار الذهب الأسبوع المقبل، خاصة وأنه استقر أمام منافسيه مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى والتي يتجه العديد من الأشخاص للاستثمار بها فقد ارتفعت الفضة 0.3% إلى 23.90 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.85 إلى 1940.50 دولار، بينما هبط البلاديوم 1.7 % إلى 1725.04 دولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1930.04 دولار للأوقية دون ارتفاع أو انخفاض يذكر.