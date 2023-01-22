6 عادات خاطئة توقف مفعول المضاد الحيوي وتسبب أضرارا توقف عنها

حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من شراء المضادات الحيوية دون وصف الطبيب، وقالت في تقرير رسمي لها إن المضادات الحيوية لا تستخدم في حالات البرد والإنفلونزا، لأن سببها فيروسي لا يتأثر بالمضادات الحيوية، لافتة إلى أنه في حال وصف الطبيب أي مضاد حيوي؛ فلابد من السؤال عن الطريقة المثلى للاستخدام والتخزين.​

الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية

وحددت هيئة الدواء بعض الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية وجاءت على النحو التالى

- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​

- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.

​- استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​

- استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.

​- استخدام المضاد الذي وصف لشخص أخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.

​- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.​

المضادات الحيوية مصدر قلق متزايد

وأضافت هيئة الدواء أن مقاومة المضادات الحيوية مصدر قلق متزايد للصحة العامة في جميع أنحاء العالم، مشيرة الى أنه ​عندما يصاب شخص ما ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ فإن علاجه يكون أكثر صعوبة، وقد تنتقل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية إلى أشخاص آخرين.​​

وتابعت هيئة الدواء أن عدم عمل مفعول المضادات الحيوية يترتب عليه الآتي:​​

- فترات مرض أطول​​

- أمراض أكثر تعقيدًا​​

- المزيد من زيارات الطبيب

​​- استخدام عقاقير أقوى وأكثر تكلفة

​​- المزيد من الوفيات الناجمة عن الالتهابات البكتيرية​​