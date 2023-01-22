«الخارجية الإيطالية»: مستعدون لتنظيم ملتقى لرجال الأعمال في مصر

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إنّه ناقش خلال لقاءات موسعة في مصر، الأوضاع الاقتصادية وطرق التعاون بين مصر وإيطاليا على المستوى الاقتصادي، سواء في مجال الطاقة أو الصناعة أو الزراعة، مؤكدًا استعداد بلاده لتنظيم ملتقى لرجال الأعمال، لزيارة مصر وتقديم خبراتهم لنظرائهم المصريين من رجال الأعمال، والبحث عن طرق جديدة للتعاون.

وأضاف «تاياني»، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره المصري، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّه تحدث أيضًا عن الأزمة في أوكرانيا، وعن الأمن الغذائي، موضحا أنّه حال عدم وصول القمح للكثير من البلدان سيزيد خطر الهجرة غير الشرعية.

وتابع وزير الخارجية الإيطالي: «نحتاج إلى رؤية مشتركة للعمل على تحقيق الأمن الغذائي، كي نضمن أنّ كل الحبوب بجميع أنواعها مثل القمح تصل إلى كل البلدان، للحد من الهجرة غير الشرعية».