إنشاء مجمع للصناعات الحرفية بقرية الشامية في أسيوط بـ40 مليون جنيه

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية، التابعة لمركز ساحل سليم، وذلك بتكلفة 40 مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مجمع الصناعات الحرفية

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء الدور الأول بمبنى مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم، والذي تنفذه هيئة تنمية الصعيد التابعة لمجلس الوزراء على مساحة 600 متر، وبتكلفة اجمالية تبلغ 40 مليون جنيه قيمة تكلفة المبنى والإنشاءات والمعدات والتشغيل.

نسب تنفيذ المشروعات

وتابع المحافظ نسب تنفيذ الأعمال ومراحل العمل، واستمع إلى مراحل التنفيذ بالمجمع، والذي سيضم أقساما لكل الصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرى المركز لتنمية تلك الحرف، ضمن مبادرة القرى المنتجة التي أطلقها الوزير المحافظ ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

ووجه محافظ أسيوط مسؤولي الشركة المنفذة للمشروع بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ، وسرعة إنهاء الأعمال وفقًا للخطة الزمنية، مشيرًا إلى جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة تنفيذ المشروعات بقرى ومراكز المحافظة، وتذليل كل العقبات أمام تنفيذ المشروعات.

وذكر أن أهمية مجمع الصناعات الحرفية تتمثل في تسويق وعرض للمنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية، فضلاً عن الحرف التراثية التي تتميز بها قرى المركز من صناعات خزفية وفخارية ومنتجات الموالح والرمان والسجاد اليدوي، للمساهمة في تشجيع المشاركين على الاستمرار وجعل أسرهم منتجة قادرة على الإنتاج والعمل.