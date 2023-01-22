«أحمد عيسى»: 95 % من نشاط وصناعة السياحة تقوم على القطاع الخاص

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار إن 95% من نشاط وصناعة السياحة تقوم على القطاع الخاص، وأضاف قائلا: «يهم الدولة مؤشر ثقة هذا القطاع في مستقبل صناعة السياحة، باعتباره أهم معايير القياس».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء عرض طلب مناقشة عامة بشأن النهوض بالقطاع السياحي.

وأعلن الوزير، أن 74.5% من مسئولي شركات السياحة يتوقعون تحسن أداء القطاع في 2023، فضلا عن أن 100% من الخبراء يتوقعون أيضا التحسن في القطاع السياحي، وأشار إلى ارتفاع 11% في مؤشر الثقة في الصناعات المصرية، وبينها صناعة السياحة، مؤكدا أن هناك توقعات بزيادة الإيرادات السياحية في 2023.

وأكد وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تستهدف نموا سريعا من 25 إلى 30% سنويا، لافتا إلى أنه وفقا لمنظمة السياحة العالمية فإن حصة مصر تصل لنحو 13 مليون سائح في 2019 وفقا لتقديرات المنظمة.

وأعلن توافقه مع ما ذكره نواب الشيوخ، بأن مصر لم تستغل مقوماتها الفريدة في القطاع السياحي، قائلا: «لم نحصل على ما نستحق من إيرادات سياحية، مصر تستحق من 30 إلى 40 مليون سائح في السنة».