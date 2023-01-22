نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي ومجمع الخدمات ووحدة التقنين بالوقف

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز الوقف، لمتابعة انتظام سير العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه أحمد عربي، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وأشرف أبو القاسم، مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة، وحمدي عبد الوهاب، مسئول تحسين الخدمات ببرنامج التنمية المحلية.

مجمع الخدمات الحكومية

كما تابع نائب محافظ قنا، سير العمل بمجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يضم المجمع مكتب بريد وشهر عقاري وسجل مدني ومركز تكنولوجي ومكتب تموين ووحدة محلية، واستفسر من المواطنين على مستوى الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها.

ملف تقنين الأراضي

كما عقد نائب محافظ قنا اجتماعا مع مسئولي ملف التقنين بالمركز، للتعرف على آخر مستجدات موقف التقنين، ووجه بسرعة إنهاء المعاينات وتقييم الأراضي، ورفع تقرير إلى وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة، حتى يتسنى للمسئولين ولجنة التقييم النهائي استكمال إجراءاتها، ومن ثم تسليم العقود للمستفيدين، وتحصيل مستحقات الدولة.