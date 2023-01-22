أبرز المعلومات عن الاتحاد الدولي للسكك الحديدية.. يضم 204 منظمات

يشارك الاتحاد الدولي للسكك الحديدية في مشروعات الدولة القومية، فهو هيئة غير حكومية تمثل صناعة السكك الحديدية، ويضع الاتحاد وينشر المعايير اللازمة للقطاعات، مثل العربات، والمعدات، والمحطات، وقد طوّر الاتحاد معايير لتبادل المعلومات بين شركات السكك الحديدية.

تفاصيل مهام الاتحاد الدولي للسكك الحديدية

في السطور التالية، ترصد «الوطن» كل المعلومات المهمة عن الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، الذي يشارك في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي:

- الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، منظمة غير حكومية تمثل صناعة السكك الحديدية.

- يرسي الاتحاد وينشر المعايير اللازمة لقطاعات السكك الحديدية مثل العربات، ومعدات السكك الحديدية، ومحطات السكك الحديدية.

- عمل الاتحاد على تطوير معايير لتبادل المعلومات بين شركات السكك الحديدية، ومشغلي أجهزة السكك الحديدية التي تُسمّى «المواصفات الفنية للتشغيل المتبادل».

- الاتحاد الدولي للسكك الحديدية كان في البداية يضم 51 عضوًا من 29 دولة بما في ذلك اليابان والصين.

- وصل الاتحاد الدولي للسكك الحديدية إلى 204 منظمات (عام 2020).

- المهمة الرئيسية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية هي مواءمة وتحسين ظروف إنشاء وتشغيل السكك الحديدية للدول الأعضاء.

- يركز على 5 مجالات رئيسية يتم تطويرها لصالح مجتمع السكك الحديدية في جميع أنحاء العالم وهي البيئة، والسلامة والأمن، والإشارات، وممرات الشحن.

- يعزز عملية النقل بالسكك الحديدية على الصعيد العالمي بهدف الاستجابة بفعالية للتحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالتنقل والتنمية المستدامة.

- يعمل على تطوير وتسهيل جميع أشكال التعاون الدولي بين الأعضاء وتعزيز تبادل أفضل الممارسات في هذا المجال.

- يعزز من قابلية التشغيل البيني وتطوير ونشر الحلول للقضايا المتعلقة بنظام السكك الحديدية.

- أيضاً دعم الأعضاء في جهودهم لتطوير الأعمال الجديدة.

- اقتراح طرق جديدة لتحسين الأداء التقني والبيئي للنقل بالسكك الحديدية وزيادة التنافسية وخفض التكاليف.