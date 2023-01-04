عضو شعبة الذهب: طرح شهادة 25% يجذب الاستثمارات الأجنبية ويرفع الاحتياطي

أعرب ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، عن تفاؤله بقيام بنكي الأهلي المصري ومصر الحكوميين، بطرح شهادة ذات عائد مرتفع 25% لمدة عام واحد.

وطرح بنكا مصر والأهلي المصري الحكوميين، في وقت سابق اليوم شهادة ادخار ذات عائد 25% سنوي لمدة عام، وأخرى 22.5% ذات عائد شهري، مستهدفين بذلك الأشخاص الطبيعيين البالغين والقصر، المصريين والأجانب.

جذب استثمارات أجنبية

وقال «فرج»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قرار البنكين الحكوميين الأكبر في السوق المصرية بطرح شهادة ذات عائد مرتفع 25% سيسهم بقوة في جذب استثمارات أجنبية في هذه الشهادات ذات العائد المرتفع وسيولة دولارية تكفل تهدئة الطلب على النقد الأجنبي وتوفيره لتغطية الالتزامات وعمليات الاستيراد، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، ومن ثم استعادة الهدوء الذي كان عليه الاقتصاد المصري قبل الحرب الروسية الأوكرانية فبراير الماضي.

القرارات إيجابية وقوية وذات تأثير سريع ومباشر

وأضاف عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، أن القرارات إيجابية وقوية وذات تأثير سريع ومباشر، حبذا لو صدرت هذه القرارات بشكل مبكر وفوري، متوقعًا استقرار السوق والاقتصاد بشكل كبير الفترة المقبلة.