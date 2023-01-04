رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عضو شعبة الذهب: طرح شهادة 25% يجذب الاستثمارات الأجنبية ويرفع الاحتياطي

كتب:

محمد الدعدع
01:47 م | الأربعاء 04 يناير 2023
البنك الأهلي

البنك الأهلي

أعرب ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، عن تفاؤله بقيام بنكي الأهلي المصري ومصر الحكوميين، بطرح شهادة ذات عائد مرتفع 25% لمدة عام واحد.

وطرح بنكا مصر والأهلي المصري الحكوميين، في وقت سابق اليوم شهادة ادخار ذات عائد 25% سنوي لمدة عام، وأخرى 22.5% ذات عائد شهري، مستهدفين بذلك الأشخاص الطبيعيين البالغين والقصر، المصريين والأجانب.

جذب استثمارات أجنبية

وقال «فرج»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قرار البنكين الحكوميين الأكبر في السوق المصرية بطرح شهادة ذات عائد مرتفع 25% سيسهم بقوة في جذب استثمارات أجنبية في هذه الشهادات ذات العائد المرتفع وسيولة دولارية تكفل تهدئة الطلب على النقد الأجنبي وتوفيره لتغطية الالتزامات وعمليات الاستيراد، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، ومن ثم استعادة الهدوء الذي كان عليه الاقتصاد المصري قبل الحرب الروسية الأوكرانية فبراير الماضي.

القرارات إيجابية وقوية وذات تأثير سريع ومباشر

وأضاف عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، أن القرارات إيجابية وقوية وذات تأثير سريع ومباشر، حبذا لو صدرت هذه القرارات بشكل مبكر وفوري، متوقعًا استقرار السوق والاقتصاد بشكل كبير الفترة المقبلة.

اقرأ المزيد:

البنك الأهلي: شهادة الـ25% متاحة للمصريين والأجانب

أسعار شهادات البنك الأهلي المصري 2023.. العائد يصل إلى 25%

طرق شراء شهادة البنك الأهلي بعائد 25% سنويا

البنك الأهلي يطرح شهادة ادخارية بفائدة 25% وأخرى 22.5%

ارتفاع أسعار الذهب عالميا.. والأوقية تصل إلى 1840 دولارا

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. انخفاض جديد خلال التعاملات المسائية
محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.