وصول 2 طن لحوم من صكوك الإطعام لتوزيعها على «الأولى بالرعاية» بكفر الشيخ

شهد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، وصول 2 طن لحوم من صكوك الإطعام، لتوزيعها مجاناً على 2000 أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، في إطار إجراءات الدولة للحماية المجتمعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

توزيع 20 طن لحوم مجانا

ومن جانبه، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدفعة العاشرة من صكوك الإطعام وصلت إلى المحافظة، وتم توزيع 20 طن مجاناً على 20 ألف أسرة، وجار توزيع 2 طن لحوم على 2000 أسرة، لتكون جملة ما تم توزيعه 22 طن على 22 ألف أسرة أولى بالرعاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

توزيع اللحوم على المستحقين

وثمّن المحافظ، مشروع صكوك الإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف، مما أدخل السعادة في نفوس الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظات المصرية، ومنها محافظة كفر الشيخ، مؤكداً أنه وجّه بالحرص على توزيع تلك اللحوم على المستحقين في كل قرى مراكز المحافظة، والوصول لهم في كل مكان بالمحافظة.