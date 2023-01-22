حالات لا تستحق تعويض الأجر أو الإصابة في التأمينات والمعاشات

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التي ينطبق عليها تعويض الأجر والإصابة في العمل والحالات التي لا يطبق عليها ولا تستحق تعويض العجز والإصابة، وأوضح القانون تلك الشروط حتى يضمن أن يحصل كل موظف على حقه.

حالات لا تستحق تعويض الإصابة

وأوضحت المادة (75) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التي لا تستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة ومن هذه الحالت: إذا كان المؤمن عليه تعمد إصابة نفسه، أو إذا حدثت الإصابة للمؤمن عليه بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

وأضاف قانون التأمينات والمعاشات الجديد أنه يدخل تحت بند ما سبق ذكره:

- كل فعل يأتيه المصاب وهو تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل.

إثبات الواقعة

وأشارت المادة 57 من القانون إلى أن كل ما سبق في حالة لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عنها عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.

وأشارت إلى أنه لا يجوز التمسك بإحدى الحالتين الأولى أو الثانية إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري في هذا الشأن ، وفقا لأحكام هذا القانون.