حالات الحصول على التعويض الإضافي وفقا لقانون المعاشات.. يصل لـ50%

تضمن قانون المعاشات والتأمينات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019 عددا من المميزات الخاصة لأصحاب المعاشات والتعويضات وحدد لها الضوابط والشروط، ومن ضمنها تنظيم الحصول على التعويض الإضافي والحالات التي تستحقه، بالإضافة إلى شروط استحقاقه وكيفية حسابه.

حالات التعويض الإضافي

وأقرت المادة (31) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد التعويض الإضافي والحالات التي يستحق فيها الشخص المؤمن عليه التعويض الإضافي ومن ضمن هذه الحالات:

1- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشا.

2- في حالة إذا ثبت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

كما حددت مادة القانون نسبة التعويض الإضافي وكيفية حسابها من الأجر السنوي، إذ يكون التعويض الإضافي معادلا لنسبة من الأجر السنوي تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ الوفاة، ويكون ذلك وفقا للجدول رقم6 الموجود في هذا القانون.

وأوضحت المادة (31) أن المقصود بالأجر السنوي في حالة التعويض الإضافي هو أجر تسوية المعاش مضروبا في 12، على أن يزيد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة (50%) في الحالات الناتجة عن إصابة عمل.

حالات مضاعفة مبلغ التعويض الإضافي

كما حدد القانون حالات مضاعفة مبلغ التعويض الإضافي للمؤمن عليه وهي:

في حالة استحقاقه للمعاش الإضافي لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش، تم المضاعفة في تلك الحالة.

ويحصل مستحقو المعاش على مبلغ التعويض الإضافي، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق صرف للورثة الشرعيين.