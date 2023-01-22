قرض الموظفين من بنك الإسكندرية بفترة سداد تصل إلى 12 عامًا

يقدم بنك الإسكندرية، برامج التمويل الشخصي للأفراد العاملين في الشركات بضمان الوظيفة من خلال تحويل الراتب إلى البنك.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن أسعار فائدة جديدة على المنتجات المصرفية، يتم الإعلان عنها كل شهر أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي المصري.

وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور، مميزات وشروط الحصول على قرض بضمان الوظيفة، من بنك الإسكندرية.

خصائص التمويل:

- قيمة التمويل: تصل إلى 3 ملايين جنيه مصري.

- مدة التمويل: تصل إلى 12 سنة.

- تأمين على الحياة طوال مدة التمويل.

شروط القرض:

- عمر العميل: من 21 الى 65 عامًا.

- الحد الأدنى لمدة العمل: 3 أشهر.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- خطاب مفردات الراتب.

- فاتورة مرافق حديثة «غاز – كهرباء – تليفون»، لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

- يمكن طلب مستندات إضافية وفقا لبرنامج التمويل.

قرار المركزي برفع أسعار الفائدة

كان البنك المركزي المصري، قرر رفع أسعار الفائدة 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2022.