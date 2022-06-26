بعائد شهري ثابت.. مميزات وديعة سمارت من بنك الإسكندرية

توافد العملاء على البنوك المصرية، اليوم الأحد، أول يوم عمل بعد قرار البنك المركزي المصري الخميس الماضي تثبيت سعر الفائدة، وسط مراقبة من العملاء والمواطنين لأسعار الفائدة على المنتجات البنكية مثل الشهادات والودائع ذات العائد المتغير.

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير، مميزات وشروط وديعة سمارت ذات عائد شهري عائد ثابت.

مميزات وديعة سمارت من بنك الإسكندرية ذات عائد شهري ثابت:

- يتمتع العميل بعائد ثابت على وديعة سمارت من بنك الإسكندرية ذات عائد شهري طوال مدة الوديعة.

- دورية صرف العائد: يصرف العميل العائد شهريا تم تعديل سعر العائد على بعض الشرائح اعتبارا من 2/6/2022.

- خصائص وديعة سمارت من بنك الإسكندرية ذات عائد شهري.

- مدة وديعة سمارت من بنك الإسكندرية ذات عائد شهري ثابت: ثلاثة أشهر وستة أشهر واثنى عشرة 12 شهرا.

- الحد الأدنى لربط وديعة سمارت من بنك الإسكندرية ذات عائد شهري هو 1000 جنيه مصر.

ما هي الوديعة البنكية؟

الوديعة هي أداة استثمارية قصيرة إلى متوسطة الأجل قامت المؤسسات المالية بتطويرها لمساعدة الأفراد على توفير المال والحصول على عائد مميز، وتعد الوديعة هي الاستثمار المناسب إذا كنت ترغب في الاستفادة من فائض الدخل الخاص بك دون التعرض للخيارات الاستثمارية الأخرى المعقدة، فهي مشابهة للاحتفاظ بأموالك في مكان آمن لتجنب إنفاقها لفترة زمنية محددة.

قرار البنك المركزي المصري

قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقدة مساء اليوم الخميس، 23 يونيو 2022، بالإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية عند المستويات الحالية دون تغيير، لتظل عند 11.25 و12.25 و11.75%، على التوالي.