أسعار الذهب تنخفض 65 جنيها في السوق خلال أسبوع

انخفضت أسعار الذهب محليا بشكل ملحوظ، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فخلال الأسبوع، انخفضت سعر المعدن الأصفر 65 جنيهًا لجرام الذهب، خلال نهاية الأسبوع مقارنة ببدايته.

وافتتحت أسعار الذهب تداولات الأسبوع الماضي، بمتوسط سعر 1850 جنيها لجرام عيار 21، ثم انتهت تداولات الأسبوع مساء الجمعة بمتوسط سعر 1785 جنيها لجرام عيار 21، ليحقق الذهب خسائر في السوق المحلية، خلال هذا الأسبوع.

الذهب يحقق مكاسب أسبوعية عالميا

حققت أسعار المعدن الأصفر مكاسب في أسعاره خلال تعاملات الأسبوع الماضي عالميا أسبوعية للأسبوع الخامس على التوالي، حيث جاء الارتفاع عالميا نتيجة توقعات بإبطاء البنك المركزي الأمريكي من وتيرة رفع أسعار الفائدة، خلال الفترة المقبلة، كما كان لضعف قوة الدولار سبب في ارتفاع سعر الذهب العالمي.

وأشارت عدد من المؤسسات العالمية والبورصات إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب في العالم إلى مستويات 1880-1870 دولارا للأوقية حتى تصل إلى 1800 دولار للأوقية.

ولا يعتمد سعر الذهب في السوق المحلية فقط على أسعار الذهب في السوق العالمي ولكن يعتمد على عدة أسباب أخرى من أهما سوق العرض والطلب وكميات المعروض، بجانب سعر صرف الدولار وتكاليف التصنيع وهو ما يطلق عليها المصنعية بجانب الهامش الربحي للتجار والمنتجين.

وعن الأسعار في السوق المحلية فقد سجل عيار 21 مبلغ 1780 جنيها للجرام، وعيار 24 مبلغ 2034 جنيها و18 بـ1526 جنيها للجرام، وتقدر هذه الأسعار دون إضافة المصنعية أو الهامش الربحي.