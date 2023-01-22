وزير التعليم يشارك في معرض المركز الثقافي البريطاني حول تكنولوجيا المدارس

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في احتفالية افتتاح معرض «UK Edtech»، الذي نظمه المركز الثقافي البريطاني، اليوم، الذي يركز بشكل أساسي على التعليم الرقمي وتكنولوجيا المدارس، ويمثل بيئة مناسبة لتبادل الخبرات في هذا المجال، كما يساهم في نشر ثقافة استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم.

وأعرب الدكتور رضا حجازي، في كلمته، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام، وتقدم بالشكر والتقدير لسفير المملكة المتحدة في مصر على الدعوة لحضور هذه الاحتفالية، مشيدًا بالتعاون الدائم والبناء بين الوزارة والمركز الثقافي البريطاني وكونه أحد أذرع السفارة في دعم التعليم في مصر وخاصة مدارس IPS.

تجهيز المدارس بالبنية التكنولوجية

وقال الوزير: «دعت ثورة التكنولوجيا وعلوم الحاسوب والبرمجة والتطورات السريعة في هذا المجال إلى تحسين قدرات أبنائنا الطلاب لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات المحيطة بهم، من خلال استخدام تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، والاستعداد للثورة الصناعية الخامسة، لافتًا إلى أنه في هذا الإطار، انتهجت الوزارة استراتيجية في استخدام التكنولوجيا في التعليم داخل المدارس وتقدمت بخطوات واضحة فيه، وقامت بجهود ملموسة، في تنفيذ تلك الاستراتيجية».

وأوضح الوزير أن من هذه الجهود الموقع الرسمي للوزارة ويضم مجموعة من المنصات التعليمية ومنها منصة التعليم الإلكتروني، ومنصة للبث المباشر للحصص الافتراضية، بالإضافة إلى قناة وزارة التربية والتعليم على موقع اليوتيوب، وقنوات مدرستنا 1 و2 و3، ومنصة حصص مصر وتطبيق الهاتف المحمول «مدرستنا بلس».

وتابع الوزير: «في إطار الاهتمام بضرورة توفير البيئة التكنولوجية الداعمة لاستخدام التكنولوجيا في التعليم وإدراجها في كل الممارسات التربوية في ظل منظومة التعليم عن بُعد، تم تجهيز المدارس بالبنية التكنولوجية حيث تم تجهيز المدارس الثانوية ومدارس المتفوقين».

توفير أجهزة التابلت لجميع طلاب الثانوي

وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بتوفير أجهزة التابلت لجميع طلاب الثانوي، أما في إطار ميكنة أعمال الامتحانات، قامت الوزارة بإتاحة منصة إلكترونية للتقدم للامتحانات، حيث تم إعداد وتطوير منظومة إلكترونية لإدارة أعمال لجان النظام والمراقبة للثانوية العامة، وربطها بقاعدة البيانات المركزية، وتم تجهيز مراكز تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة بشكل إلكتروني - دون تدخل للعنصر البشري - وإعلان نتائج الامتحانات إلكترونيًا على موقع الوزارة.

وقال الوزير: «مشاركتنا في هذا الحدث تمثل إحدى ثمار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية - في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي يأتي في مقدمتها وعلى رأس أولوياتها الاهتمام بالتعليم وتطويره، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية».

ومن جانبه، رحب ‎جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة في القاهرة بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والحضور، مؤكدًا أن مصر قامت بإجراءات مكثفة في تطوير التعليم والتوجه نحو إدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن التعليم يعد نقطة هامة للغاية في تاريخ العلاقات التى تربط بين مصر والمملكة المتحدة.

وأشار سفير المملكة المتحدة إلى أن المملكة المتحدة تقدم العديد من المنح الدراسية للطلبة المصريين في العديد من التخصصات، موضحًا أننا نعمل على سد الفجوات التعليمية وأن تكون المدارس online، لمواجهة أي أزمات، مشيرًا إلى أنه بالتعاون مع جمعية موردي الخدمات التعليمية BESA نحاول تقديم المساعدة التكنولوجية للعديد من المدارس، وتابع السفير أن تكنولوجيا التعليم ليست فقط كمبيوتر، فمستقبل التعليم أكثر عمقًا وأوسع نطاقًا فهو يهتم بالجودة وتلبية احتياجات الطلاب والمعلمين.