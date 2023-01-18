وزير التعليم: «الأمية» قضية مجتمعية.. والحل يتطلب تكاتف جهود الجميع

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة لتعليم الكبار والمركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان، لمناقشة الخطة المستقبلية خلال الفترة المقبلة، والاتفاق على آلية العمل بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والإدارة المركزية للتسرب التعليمي بديوان عام الوزارة.

قضية الأمية قضية مجتمعية

ورحب الوزير في بداية الاجتماع، بالحضور، مؤكدًا أنّ قضية الأمية قضية مجتمعية، وحلها يأتي بمشاركة وتضافر جميع الجهود من أبناء المجتمع، مشيرًا إلى أنّ الوزارة استحدثت في الهيكل الجديد الإدارة المركزية للتسرب من التعليم ومحو الأمية.

وأوضح الوزير أنّه لابد من خطوات المنهجية السريعة من خلال الحوار والمناقشة حول قضية معينة، من خلال استخدام مثير من مثيرات الحوار مثل «الصور – الأمثال – القصص»، واتباع المدخل التنموي والتميني في محو الأمية، ويتلخص ذلك في أن يشارك الميسر مع الدارس في إعداد المادة التعليمية؛ لأن الأمي ليس جاهلا، ولكن لديه خبرة يجب أن نبني عليها.

تعلم القراءة والكتابة

وأشار الوزير إلى أنّ الأمية من الملفات المهمة، وتُعد من أخطر المشكلات التي تعترض مسيرة البناء والتنمية والتقدم، مطالبًا قيادات الهيئة العامة لتعليم الكبار، بتبني المدخل التنموي والتمكيني في تعليم وتعلم الكبار، ومحاولة تعليم الدارس حرفة بجوار تعلم القراءة والكتابة، إضافة إلى الاتجاه نحو المحافظة على البيئة من التلوث والتعرف على قضايا المناخ.

حضر الاجتماع خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، ونادية عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، والدكتورة رباب زيدان، مدير عام الإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية، والدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور رضا داود، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور وليد حويلة، مدير إدارة التدريب بالهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور خالد خضر، مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان، ووفاء خميس، مسؤول التدريب بمديرية القاهرة.