يتساءل الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية، عن توزيع درجات امتحان الجبر والإحصاء للصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي2022 / 2023.

توزيع درجات امتحان الجبر والاحصاء للصف الثالث الاعدادي 2023

وحدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، توزيع درجات امتحان الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي 2023، مشيرا إلي أن الورقة الامتحانية مكونة من خمسة أسئلة الأول، اختيار متعدد من أربعة بدائل أحدها فقط صحيح ومكون من ست مفردات بقيمة ست درجات، وأربعة أسئلة مقالية يتكون كل سؤال من فقرتين علي الأقل ويخصص لكل سؤال مقال، ست درجات وهي كالتالي:-

- مفاهيم ومهارات أساسية تراكمية: 3 درجات.

- حاصل الضرب الديكارتي العلاقات الدالة ودول كثيرات الحدود: 10 درجات.

- النسبة والتناسب والتغير الطردي والتغير العكسي: 13 درجة.

- الإحصاء: 4 درجات.

السؤال المخصص له درجة واحدة لا تتعدى أكثر من خطوتين

وأكد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وضع الأجزاء التراكمية بالضوابط التالية «جزئياتها تتعلق بالقوانين الأساسية التي مر بها الطالب»، ولها طابع الاستمرارية في الاستخدام، ويراعي تخصيص درجة واحدة فقط وبالتالي لا تتعدى أكثر من خطوتين.

وفي نفس السياق، يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، امتحان مادة الجبر والإحصاء الفصل الدراسي الأول، فيما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

وأكدت المديريات التعليمية، على تواجد غرفة عمليات وربطها مع غرفة عمليات المحافظة والإدارات التعليمية للمتابعة والتواصل مع اللجان المختلفة وتذليل أي شكاوى وعقبات.