ضبط 7 أطنان دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك في حملة تموينية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المناطق الصناعية والأسواق ومنافذ البيع المختلفة، للتأكد من سلامة المواد والسلع المعروضة ومتابعة جودتها وصلاحيتها للاستخدام، ومكافحة جرائم الغش التجاري والصناعي والغذائي، وتوافر الشروط الصحية وسلامة التخزين، طبقاً للمواصفات المقررة، لافتا إلى عدم التهاون أو التقاعس في هذا الشأن، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال من بعض التجار وضعاف النفوس، ومنع أي تجاوزات.

ضبط لحوم فاسدة

وقال محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه تم ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ7 أطنان، و320 كيلو جرام لحوم ودواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتظهر عليها علامات تحلل فطري، وتغير في الخواص الطبيعية «اللون والرائحة»، خلال حملة مكبرة بمركز ساحل سليم، بمشاركة أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وسيد حسين مدير إدارة التموين بمركز ساحل سليم، وبالتعاون مع مفتشي التموين بالمديرية والإدارات التابعة لها ومديريات الصحة والطب البيطري والزراعة ومباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف.

تحرير محضر بالمضبوطات

أكد «إسماعيل»، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير محضر رقم المحضر651 جنح ساحل سليم، وتحريز الدواجن المضبوطة تمهيداً لعرضها على النيابة وإعدامها.