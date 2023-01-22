رئيس جمعية الإنترنت بمصر: الخدمات الرقمية شهدت تقدما كبيرا في الفترة الأخيرة

قال الدكتور عمرو هاشم، رئيس جمعية الإنترنت المصرية، إن مصر شهدت تقدمًا في مجال الإنترنت خلال الفترة الأخيرة عن طريق الاستثمارات في القطاع من ناحية المشغل الحكومي في مجال الشبكة الفقرية «الألياف الضوئية» التي تصل إلى مصر بأكملها، أو من ناحية الاستثمار الخاص بالمشغلين في شبكات المحمول»، موضحًا أن تلك الاستثمارات كان لها أثر كبير في تقديم الخدمات الرقمية مثلما حدث في مجال التعليم الرقمي خلال فترة جائحة كورونا.

استثمارات الإنترنت لها دور كبير في النقلة الحضارية

وأضاف «هاشم»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «DMC»، أن الاستثمارات الحادثة في مجال الإنترنت كان لها دورا كبيرا في النقلة الحضارية للخدمات الحكومية، إذ أن هناك مجموعة كبيرة من هذه الخدمات استطاعت التقدم بصورة رقمية من خلال بوابة مصر الرقمية.

الحكومة تبذل كل جهودها لتطوير الإنترنت

وأشار إلى أنه جرى توطين المنشأت الحكومية بأكملها شبكة ألياف ضوئية، لتجنب الأعطال، موضحًا أن الحكومة استطاعت تقديم خدمات للمزارعين بالتعاون مع القطاع الخاص، أهمها كارت الفلاح، الذي يوفر التقاوي والأسمدة بصورة مبرمجة وليست ورقية مثلما كان يحدث في الماضي، مؤكدًا أن التحول الرقمي يدخل في جميع المجالات.

وتابع: «الحكومة تبذل كل جهودها لتطوير هذا المجال، ونحتاج إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة من خلال تشجعيهم على المساهمة بشكل أكبر في توصيل الخدمة للمستخدم».