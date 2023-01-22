«التعليم» تحدد شروط دخول امتحانات الثانوية العامة 2023.. نسبة حضور 85%

أعلنت وزارة التربية والتعليم، شروط دخول امتحانات الثانوية العامة 2023، للعام الدراسي الحالي، المقررة يوم 10 يونيو المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، مؤكدا شرط حضور الطالب 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية كطالب منتظم.

شروط دخول امتحانات الثانوية العامة 2023

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية شروط دخول امتحانات الثانوية العامة 2023، وفقا لوزارة التعليم، كالتالي:

- الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الجاري، والمنقولون من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية، ويشترط حضور الطالب 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية كطالب منتظم.

- الطلاب الراسبون عام 2022 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة يجب عليهم تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحانات فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.

ثبوت العذر القهري

- الطلاب الناجحون بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012.2013، بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده، إضافة إلى الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد الدراسية دون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة كطالب منتظم.

- إعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة، بعد ثبوت العذر القهري لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونا، وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما.