نصائح «الإفتاء» والأزهر قبل مباراة الأهلي والزمالك.. التعصب ليس من الإسلام

دقائق قليلة تفصلنا عن القمة 125 بين الأهلي والزمالك، اللقاء الأهم الذي تنتظره جماهير الكرة المصرية، ووجهت دار الإفتاء والأزهر الشريف، نصائح لمشجعي كرة القدم قبل انطلاق اللقاء.

الأزهر: التعصب أعمى وليس من الإسلام

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن التعصب الرياضي له آثار سلبية وخيمة من شأنها تهديد السلم المجتمعي، وتكدير الحالة العامة للناس، مشيرًا إلى أن الإسلام أباح ممارسة الرياضة، والاستعانة بأسباب تحسين صحة البدن واللياقة وتقوية الجسم.

وأضاف مركز الفتوى، ردا على سؤال: «ما حكم التعصب الرياضي؟»، أن الإسلام وضع ضوابط لهذه الممارسات؛ أولها أن يحافظ اللاعب على دينه ووقته وماله ونفسه وسلامته بل وأيضًا سلامة غيره وهو ما يتضمن منافسه في هذه الرياضة، أما التعصب فهو أعمى يجعل الفرد يؤذي غيره دون حق.

الإفتاء: التعصب أمر مذموم دينيا ومرفوض مجتمعيا

من جانبه، تحدث الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن التعصب الرياضي، قائلًا إن ممارسة الرياضة من شأنها تهذيب الخلق وتعليم التسامح ونبذ التعصب، وهو ما حث عليه الإسلام في مساواته بين الناس، وجعل الفيصل بينهم التقوى فقط.

وأضاف مفتى الجمهورية في فتوى له، أن الإسلام أباح ممارسة الرياضة وحث على بناء الجسد، لكن تعصب مشجعي الأندية بالتأكيد أمر مذموم في الدين ومرفوض مجتمعيا؛ لأنه يثير التفرقة بين الناس ويشعل فتيل الفتنة، كما يبتعد بالرياضة وينحرف بها عن أهدافها النبيلة، ويحولها من المنافسة الشريفة وإدخال السرور على الناس إلى الفتنة والأذى.

ودشنت جريدة «الوطن»، ملفا بعنوان «لا للتعصب»، إعمالا بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنبذ التعصب الرياضي.