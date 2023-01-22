محافظ سوهاج: بدء تسليم الوحدات السكنية في 63 عمارة بحي الكوثر

أعلن اللواء طارق الفق محافظ سوهاج، البدء في إجراءات تسليم وحدات المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي بحي الكوثر لمستحقيها، وذلك عقب الانتهاء من أعمال المرافق اللازمة، وإزالة كافة المعوقات التي تسببت في توقف المشروع وعدم تسليم الوحدات منذ عام 2015 م، موجها الوحدة المحلية ومديرية الإسكان باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من تسليم جميع وحدات المرحلتين الخامسة والسادسة بإجمالي 63 عمارة سكنية.

متابعة أعمال الرصف والتشجير

وأوضح علي لطفي رئيس حي الكوثر، أن الوحدة المحلية قامت بالتعاون مع مديرية الطرق بمحافظة سوهاج بمتابعة أعمال رصف الشوارع بالمرحلتين، عقب الانتهاء من أعمال المرافق، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه، مشيرا إلى الاستمرار في أعمال الرصف لحين الانتهاء من المنطقتين وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها مع التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة للأعمال المنفذة.

وفي إطار آخر، تشارك الوحدة المحلية لحي الكوثر بمبادرة أحلى وهي خضرة، إذ تم زراعة 200 شجرة هذا الأسبوع بجانب الطريق وبالميادين الرئيسية.