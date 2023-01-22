ضبط 9 أطنان أغذية فاسدة في حملات مكبرة بالشرقية  

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، في بيان أصدرته، اليوم الأحد، ضبط وإعدام 9 أطنان أغذية فاسدة.

وذكر البيان، أن مديرية الصحة تمكنت من المرور على 951 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط وإعدام 9 أطنان و208 كيلوجرام أسماك وهوالك دجاج وخل وألبان وأغذية مختلفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 696 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

الضرب بيد من حديد على المخالفين

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بعد التنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 679 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة لتلك الإدارات، بالإضافة لإرسال 137 مخاطبة بالغلق للجهات المختصة.