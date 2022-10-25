ضبط 6 أطنان أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

ضبطت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 6 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة.

حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية شنت حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمراكز ومدن المحافظة.

لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفة، وضبط طن و6 كجم لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين.

ومن جانبه وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.