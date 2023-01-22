افتتاح مشروع وقف نخيل في الوادي الجديد للأيتام على مساحة 200 فدان

افتتحت محافظة الوادي الجديد، اليوم، أضخم مشروع لوقف النخيل التابع لجمعية مصطفى محمود بمدينة الخارجة على مساحة 200 فدان، وتم تخصيصه للمواطنين الأكثر احتياجا بالمحافظة.

وافتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، مشروع وقف النخيل التابع لجمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود، بحضور أحمد الخربوطلي رئيس مجلس إدارة الجمعية، في إطار جهود التعاون المتواصل والمثمر بين المحافظة والجمعية، في مجال العمل الخيري ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال المحافظ الوادي الجديد، في بيان، إن المحافظة قدمت كل سبل الدعم لتنفيذ مشروع المزرعة المُقامة على مساحة 200 فدان بقرية بشائر الخير بالخارجة، التي يُخصص عائدها لرعاية الأيتام والأسر والحالات المستحقة، التي تضم المرحلة الأولى منها 3200 فسيلة، بالاعتماد على نظم الري الحديث والطاقة الشمسية.

وأعلن خلال كلمته عن مساهمة المحافظة بـ1000 نخلة ضمن مشروع الوقف الخاص بالجمعية، مقدمًا الشكر والتقدير للقائمين على الجمعية، لجهودهم في تقديم كل سبل الدعم والمساعدات الطبية والاجتماعية والتنموية لأهالي المحافظة.

ولفت إلى ترحيب المحافظة بمبادرات الجمعيات الأهلية التي تهدف إلى تمكين الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال إقامة مشروعات صغيرة تدر عائد اقتصادي عليهم.