مدارس الوادي الجديد تستقبل 5028 طالبا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، امتحانات اتمام الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد، داخل 119 لجنة بمراكز المحافظة الخمسة.

وقال، الدكتورجمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، في بيان، إن 119 لجنة موزعة على جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، استقبلت نحو 5028 طالبا وطالبة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد.

وأوضح، وكيل الوزارة، أنه تم تجهيز جميع اللجان لاستقبال الطلاب، مع التنبيه المشدد باتباع التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات.

وأشار، وكيل وزارة التربية و التعليم بالمحافظة، إلى أنه جرى التأكيد على تقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، واتخاذ الإجراءات المنظمة للامتحانات مع توفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب سبل الراحة من إضاءة وتهوية جيدة للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، دون أي تجاوزات أو مشكلات.

وأجرى وكيل التعليم بالوادى الجديد، جولة تفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية والتى إنطلقت اليوم الثلاثاء بجميع أرجاء المحافظة، تضمنت مدرستي المروة الإعدادية، والشعراوي للتعليم الأساسي بالخارجة، حيث يؤدي الطلاب الامتحان بمادة اللغة العربية في الفترة الأولى، والتربية الدينية في الفترة الثانية.