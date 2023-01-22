تأجيل محاكمة 14 متهما في خلية المطرية الثانية لـ26 فبراير المقبل

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 14 متهمًا في «خلية المطرية الثانية» لـ26 فبراير المقبل.

وصدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين الأول والثاني في غضون الفترة عام 2014، وحتى يونيو من عام 2020، بدائرة قسم المطرية، بتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القوانين والدستور.

كما عرض المتهمان سلامة المجتمع وأمنه ومصالحه للخطر، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتوليا تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية.

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهمين من الثالث وحتى الأخير بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيقها.

ثالثا: المتهمان الثالث والثالث عشر أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام بمعونات مادية.

رابعا: المتهمون الثالث والسادس والسابع والثالث عشر حازوا وأحرزوا مواد مفقعة بقصد استعمالها في غرض إرهابي يخل بالأمن والنظام العام، استمعملوا مفرقعات بغرض تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة.

خامسا: المتهمون الثالث والثامن والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر أيضا، حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية.

سابعا: المتهمان السادس والثاني عشر استخدما موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين جماعتهم الإرهابية المنتمين لها بأن استخدما برنامج تليجرام المؤمن بشبكة المعلومات الدولية لتبادل التكليفات والمعلومات المتعلقة بأعمال الجماعة.