رئيس «نقل النواب»: مد القطار الكهربائي إلى أبو سمبل يسهم في تنمية الصعيد

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تنفيذ مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع «أكتوبر - أسوان - أبو سمبل»، بطول 1100 كم، في المسافة من أبو سمبل حتى الأقصر بطول 530 كم، تشمل 12 محطة بينها 5 محطات للقطار السريع و7 محطات للقطار الإقليمي، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مد الخط من أسوان لأبو سمبل.

تشجيع الاستثمارات والسياحة

وقال «عابد»، في بيان أصدره اليوم، إن تنفيذ هذا المشروع سيكون نقلة نوعية كبيرة وسيحقق مكاسب متعددة في مقدمتها تشجيع الاستثمارات والسياحة ودعم حركة السياحة وتسهيل حركة تنقل المواطنين بوسيلة نقل حديثة وعصرية وصديقة للبيئة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب ونقل الحاصلات والمنتجات الزراعية من مزارع توشكى وشرق العوينات إلى المناطق السكنية والموانئ البحرية مثل سفاجا والإسكندرية.

إنشاء محطة للقطار السريع

وأعلن النائب علاء عابد اتفاقه التام مع تصريحات الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال الزيارة التفقدية للمشروع من التي أكد فيها أن هذا المشروع سوف يساهم في خدمة وتنمية هذه المنطقة بما فيها من معالم سياحية فضلا عن مرور المسار بمنطقة توشكى والمقرر إنشاء محطة للقطار السريع بها ليخدم منطقة توشكى الواعدة كمنطقة زراعية صناعية ومنطقة تنمية جديدة.

وأشاد بتأكيد الوزير على سرعة دراسة إنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف لوصول قطار البضائع إلى تلك المنطقة وذلك لنقل المنتجات والخامات منها وإليها بوسيلة نقل آمنة وسريعة وذات حجم وسعة نقل كبيرة بالإضافة إلى مناطق لوجستية في قسطل وأرقين ووادي كركر تنفيذا لتوجيهات الرئيس بالتوسع في المناطق اللوجستية لخدمة حركة التجارة ومرور المسار أيضا بمنطقة ميديكوم الصناعية، وإنشاء محطة إقليمية للقطار في هذه المنطقة.

واضاف أن تلك المشروعات يسهم في انتقال العاملين والمترددين عليها إضافة إلى خدمة القطار السريع للقرى والتجمعات السكنية في جبل شيشة وعرب سهيل ليصل بعد ذلك إلى محطة مطار أسوان.

وكان الفريق كامل الوزير يرافقه رئيس هيئة الطرق والكباري، وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، واستشاري المشروع، تفقدوا هذا المشروع وموقع العمل بمحطة شحن بضائع في منطقة «مفارق توشكى /العوينات»، وتفقد الوزير أيضا محطات توشكى وميدكوم ومطار أسوان وأسوان الجديدة ودراو وملتبسة إدفو السباعية وإسنا وأرمنت وصولا إلى الأقصر.

ووجه وزير النقل بتكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للجدول المخطط، مشيرا إلى أنه تم مراعاة أن يكون مسار القطار بالقرب من حرم الطريق الغربي وأن يكون موقع المحطات قريب من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل لخدمة سكان محافظات الصعيد.

وأضاف الفريق كامل الوزير أن منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الأخضر المستدام في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية، كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات.

وأشار إلى أن إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم منها حوالي 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازي مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10 آلاف كم.