«الشباب المصري» يطلق النسخة الأولى من منتدى نشر ثقافة حقوق الإنسان بالدلتا

أطلق مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، منتدى نشر ثقافة حقوق الإنسان بالدلتا «النسخة الأولى» بمحافظة البحيرة، تحت شعار «معا لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، وذلك في إطار المحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخاص بالتثقيف وبناء القدرات بمحافظة البحيرة.

وجاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور عباس سكرتير عام المحافظة بالبحيرة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة ريهام باهي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والمحامي عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، والدكتورة هدى راغب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور وليد عتلم خبير العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

كما حضر المنتدى، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ منهم النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ومنسق قطاع غرب الدلتا بمجلس الشباب المصري، والنائبة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، النائب أحمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والنائبة الدكتورة ندي ثابت عضو مجلس الشيوخ، النائب هشام سعيد الجاهل عضو مجلس النواب، النائب محمود صلاح عضو مجلس الشيوخ، النائبة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب ومقررة المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات العامة والخبراء في المجال الحقوقي.

المشاركون في المنتدى

وشارك في المنتدى أكثر من 1000 مشارك ممثلين عن الأحزاب المصرية والمجتمع المدني والاتحادات الطلابية والقيادات الشبابية وقيادات ورموز الفكر والثقافة والعمل العام بالمجتمع المصري بمحافظات الدلتا.

وفي ذلك السياق، يعتبر منتدى نشر ثقافة حقوق الإنسان هو الأول من نوعه داخل محافظات الدلتا في استخدام تقنية الهايبرد والتي تجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي عبر تقنية الفيديو كونفراس وذلك لمواكبة التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الذي تنتهجه الدولة المصرية؛ تعزيزًا للتعاون والفاعلية بين الخبراء والمشاركين من جميع المحافظات في تبادل الخبرات والرؤى.

تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في الجمهورية

وفي سياق متصل، أوضح محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك مكتسبات مهمة تحققت عقب إطلاق الاستراتيجية التي تمثل خارطة الطريق لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في الجمهورية، مشيرا إلى أن ما تم من إنجازات في مسارات تنفيذ الاستراتيجية هي خطوات جادة وفعالة تثبت صدق النوايا في العمل على تحسين وضعية حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية، مضيفا أن المنتدى يناقش أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وكيف يمكن أن تساهم في توفير حياة كريمة لكل مصري.

وأشار في تصريحه إلى أن محافظة البحيرة بداية حلم توطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في جميع محافظات الجمهورية.