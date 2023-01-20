المركز المصري الألماني ينظم دورة لتدريب الشباب على تطوير الأعمال

كشف المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن تنظيم دورة تدريبية جديدة، ضمن خطة عمل المركز التي تقوم على توفير الدورات التدريبية المختلفة، لتوفير فرص عمل للشباب بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لمكافحة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات الأكثر تصديرا لها، من خلال توفير التدريب والتأهيل كبديل آمن للشباب، في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتوظيف.

مجال تطوير الأعمال

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تفاصيل الدورة التدريبية الجديدة عبر صفحته على فيس بوك، والتي ستكون «أون لاين» لجميع المحافظات، وتتناول «تطوير الأعمال Business Development»، حيث يعد مجال تطوير الأعمال من أكثر المجالات المطلوبة، إذ إنّه مفيد لأصحاب الشركات والمشروعات المختلفة، حيث ينقل مستوى الشركات لأحسن المستويات من خلال مطوري الأعمال.

خلال الفترة من 29 يناير الجاري وحتى 7 فبراير

وأضاف المركز خلال المنشور: «عشان تبقي من مطوري الأعمال المطلوبين في شركات عديدة تدريب تطوير الأعمال هيفيدك وهتتعلم فيه حاجات كتير، منها أهم المجالات المطلوبة في السوق حاليا، ازاي تحدد أهداف شركتك، تطور من خطة أعمالك، ازاي تتوسع لأسواق ومنتجات جديدة، وازاي تستخدم وسائل التسويق المختلفة عشان تكبر وتطور شركتك أو مشروعك وغيره».

وأشار المركز المصري الألماني، إلى أنّ تدريب «تطوير الأعمال» سيكون في الفترة من 29 يناير الحالي وحتى 7 فبراير المقبل، من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 10 مساء.