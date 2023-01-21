الجامعات الخاصة تبدأ استقبال طلبات التقدم للأماكن الشاغرة إلكترونيا

تبدأ الجامعات الخاصة وعدد من الجامعات الأهلية بمختلف المحافظات، اليوم، في استقبال رغبات الطلاب الراغبين بالالتحاق ىببرامج الكليات المختلفة، وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتقدم للأماكن الشاغرة بتنسيق منتصف العام الدراسي الجاري 2022-2023، التي من المقرر أن تستمر حتى 9 فبراير المقبل، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وأكد الأعلى للجامعات الخاصة أن التقديم للجامعات يكون مباشرة من خلال موقعها الإلكتروني الخاص يها، وللكليات التي بها أماكن شاغرة، ووفقاً للحدود الدنيا للقبول التي جرى وضعها خلال الفصل الدراسي الأول وبذات مصروفات العام الجامعي الجاري، على أن يكون القبول بأسبقية الحجز وللذين تقدموا بشرط ضرورة استيفاء الأوراق والإجراءات المطلوبة في هذا الشأن.

تنسيق 2023: التقديم للجامعات الخاصة من خلال المواقع الإلكترونية

وأكد الدكتور صديق عبد السلام رئيس جامعة الأهرام الكندية، أن الجامعات تبدأ اليوم في استقبال طلبات التقدم، بعد حصر الأماكن الشاغرة، موضحاً أن هناك أماكن بكليات الطب والهندسة والصيدلة والعلاج الطبيعي وكليات القطاعات الإنسانية، موضحاً ان التقديم يكون وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات، وأن التقديم يكون من خلال الموقع الإلكتروني لكل جامعة.