محافظ الوادي الجديد يسلم أجهزة كهربائية للفتيات المقبلات على الزواج 

سلم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، 10 أجهزة ثلاجات لـ10 فتيات من أبناء المحافظة المقبلات على الزواج، و20 ماكينة خياطة للآرامل، و200 طقم ملابس للأطفال الأيتام، بحضور ممثلي جمعية مصطفى محمود، ومسؤولي التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية المعنية.

ووجّه المحافظ الشكر الجمعية للتعاون الدائم، مؤكدًا الدور البارز لمؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود المحافظة لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة لهم، كما قدّم التهنئة للعرائس متمنيًا لهن حياة سعيدة.

كما تفقّد أعمال القافلة الطبية التي تنفذها الجمعية، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، التي قدّمت خدمات الكشف والعلاج بالمجان، اليوم، لـ123 حالة داخل المركز بالتخصصات المختلفة.

هذا وشملت الأعمال ذبح عجلين، وتوزيع اللحوم للأسر المستحقة، وتوزيع 200 بطانية للأسر الأكثر احتياجًا.