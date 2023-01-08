«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن إعلان الوادي الجديد عاصمة للثقافة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «إعلان محافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة عام 2023».

العدالة الثقافية

وأكد محسن حسب وكيل وزارة الثقافة بالمحافظة، أن الدولة المصرية تحرص على أن تحقق العدالة الثقافية في ربوع مصر، وكان لزاما أن تحقق عدالة ثقافية فيها، أي أن يكون هناك كل الأنشطة الثقافية والفنية في كل بقعة من بقاع محافظة الوادي الجديد بكل مراكزها الإدارية الخمسة، وفي كل قرية وتابع يكون هناك فعالية ثقافية مؤثرة على الانتماء للوطن وحب الوطن، من خلال عمل العديد من الأنشطة الثقافية والفنية.

رؤية الجمهورية الجديدة

وقال الشاعر محمد عبدالغني، إن إعلان الدولة المصرية الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية أمر مهم جدا يتناسب مع الرؤية الصادقة للجمهورية الجديدة والتغيير الذي يحدث فيها: «في الماضي كنا معتادين على أن الإسكندرية هي عاصمة الثقافة المصرية، وشرم الشيخ عاصمة ثقافية وسياحية مهمة جدا، لكن توجه الدولة لأهالي الوادي الجديد يعبر عن اتجاه عيون الدولة المصرية الصادقة نحو المحافظات الحدودية الهمة التي تحمل ثقافات عديدة مهمة وموجودة في الوادي الجديد».

أما الشاعر أحمد دياب فقال «يجب أن تتضافر جهودنا، وأن نعرف أننا عاصمة ثقافية، وأن نعلن عن مواهبنا ونستقبل هذا الخبر بكل إمكاناتنا، وأن نظهر أنّ محافظة الوادي الجديد حصلت على ما تستحقه، فالدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمناطق الحدودية وكل احتياجاتنا تمت تلبيتها».