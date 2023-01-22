أرخص 5 سيارات في مبادرة الإحلال.. «لو عايز تشتري بالتقسيط»

على مدار السنوات القليلة الماضية، ازداد احتياجات المواطنين إلى السيارات الملاكي، إذ أنها تساعدهم على إجراء المشاوير الخاصة بهم، سواء كانت تخص العمل أو الأسرة أو المشاوير الشخصية، ما جعلهم يهتمون بمتابعة أسعارها في السوق المصري، كما أن هناك فئة ترغب في تجديد السيارة الخاصة بهم، وخصوصا تلك التي مر على صناعتها 20 عاما، الأمر الذي جعل الحكومة المصرية تطلق مبادرة إحلال السيارات، لمساعدتهم على تجديد السيارة القديمة بأخرى جديدة تعمل بنظام الغاز الطبيعي.

ويتساءل الراغبون في الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات، والتي تمكنهم من الحصول عليها بنظام التقسيط، عن أرخص السيارات الموجودة في المبادرة لشرائها، لذلك توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أرخص 5 سيارات يمكن الحصول عليها في المبادرة وأسعارها، وكيفية الاشتراك في المبادرة، وفق الموقع الرسمي لمبادرة أحلال السيارات، كالتالي:

أرخص 5 سيارات في مبادرة إحلال السيارات

وتوفر المبادرة العديد من السيارات بأنواعها المختلفة والمتنوعة، والتي تمكن المواطنين من اختيار المناسب لها من تلك السيارة، وجاءت أسعار أرخص سيارات كالتالي:

- سيارة BYD فئة F3 GLI MT: يصل سعرها داخل المبادرة إلى 298 ألف جنيه.

- سيارة BYD فئة F3 GLXI AT: يصل سعرها داخل المبادرة إلى 338 ألف جنيه.

- سيارة Accent RB فئة AT GL: يصل سعرها داخل المبادرة إلى 355 ألفا و250 جنيها.

- سيارة Accent RB فئة AT DAB ABS: يصل سعرها إلى 375 ألفا و250 جنيها.

- سيارة Accent RB فئة AT SR: يصل سعرها داخل المبادرة إلى 365 ألفا و250 جنيها.

شروط الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات

- أن يكون الراغب في الاشتراك في المبادرة لديهم سيارة خاصة بهم.

- أن يكون السيارة مر على صناعتها 20 عاما.

- أن تكون السيارة تعمل ورخصتها سارية.