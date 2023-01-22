تعرف على أبرز المشاركين في الدورة الـ5 لمهرجان middle east fashion

تعمل إدارة مهرجان Middle East fashion، برئاسة وليد خليل، على إنهاء التحضيرات الختامية؛ استعدادًا لإقامة الدورة الخامسة، المقرر لها الجمعة 27 يناير الجاري بقصر عابدين.

وتنطلق الدورة الخامسة بمشاركة باقة كبيرة من مصممي الأزياء وخبراء التجميل ومصففي الشعر من مصر والوطن العربي، وبحضور وتكريم كوكبة من نجوم الفن الذين تألقوا خلال العام الماضي بإطلالات مبهرة.

يسرا وليلى علوي أبرز المشاركين

ومن نجوم الفن المشاركين بفعاليات الدورة الخامسة من المهرجان: الفنانة يسرا، وليلى علوي، ووفاء عامر، ودرة، وأشرف عبد الباقي، وشيري عادل، والإعلامية أسما إبراهيم، والفنان كريم فهمي، والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم.

مشاركة مصممي الأزياء

كما يضم المهرجان مشاركة العديد من مصممي الأزياء وأبرزهم: أميمة عزوز من السعودية، وعمر محفوظ من سوريا، وديما خضير من سوريا، وسمر الجنايني من مصر، وسحر العوفي من عمان، وهلا عيسي من مصر، ودنيا الجابري من مصر.

يذكر أن المهرجان كرم في دوراته السابقة باقة من ألمع النجوم في الوطن العربي وأبرزهم: سميرة سعيد، درة، عائشة بن أحمد، وجمانة مراد، ومنة فضالي، وغيرهم.