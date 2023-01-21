موعد ومكان عزاء والدة الفنان أحمد هارون

أعلن الفنان أحمد هارون، عن موعد ومكان عزاء والدته، وذلك بعد أن رحلت منذ 3 أيام ماضية، وذلك حسبما كشف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب هارون عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «عزاء والدتي يوم الأحد في عمر مكرم»، حيث تم تشييع الجنازة بمسجد السيدة نفيسة.

آخر مشاركة فنية للفنان أحمد هارون

وكانت آخر مشاركة فنية للفنان أحمد هارون، فيلم «قلب أسود» عام 2018، والذي تدور أحداثه حول شخصية «شهاب عبدالعزيز» رجل أعمال فاسد، يجمع ثروته بطرق غير مشروعة، وتنتابه الشكوك حول سلوك زوجته فيقرر الانفصال عنها، ثم يختفي من الحياة في ظروف غامضة، حتى تعلم أسرته أنه توفى إثر حادث، وخلال الأحداث تعود روحه لتطارد زوجته، وأسرته في قالب مرعب ومشوق.

وشارك في بطولة فيلم «قلب أسود» أحمد هارون، بسمة الغيطاني، نهال عنبر، مراد فكري صادق، شيما الحاج، حسن عبد الفتاح، نادية العراقية، مصطفى عامر، شيماء الصياد، أشرف طلبة، رحب رسمي.