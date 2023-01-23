دليل الزوار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.. اعرف خطوات حجز التذاكر

يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب، رسميا، يوم الأربعاء المقبل، وتحمل الدورة شعار «على اسم مصر.. معا: نقرأ، نفكر، نبدع»، وتم اختيار الشاعر صلاح جاهين والكاتب كامل كيلاني شخصيتا المعرض وتحل الأردن ضيف شرف الدورة هذا العام.

مواعيد زيارة معرض الكتاب

ويستقبل المعرض في دورته الـ 54 زواره ابتداء من يوم الخميس 26 يناير 2023، وينتظرهم حتى يوم الاثنين 6 فبراير في هذه المواعيد المحددة من قبل الهيئة العامة للكتاب كالتالي:

كل أيام الأسبوع تقام مواعيد معرض القاهرة الدولي للكتاب من 10 صباحا إلى 8 مساء، عدا الخميس من 10صباحا إلى 9 مساء، والجمعة من 1 ظهرا إلى 9 مساء.

الأتوبيسات المخصصة لنقل المواطنين إلى المعرضيمكن الوصول إلى عنوان معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال أتوبيسات النقل العام، أو الأتوبيسات المخصصة لنقل المواطنين إلى المعرض فقط، وتتواجد في أماكن متنوعة. كالتالي:

يبلغ سعر تذكرة معرض الكتاب 5 جنيهات فقط مع العلم أن دخول المعرض والخروج منه يكلف تذكرة واحدة، مثل عملية ركوب المترو تماما.

يتم حجز تذاكر معرض الكتاب بطريقتين إما من خلال المنصة الرقمية للمعرض، وإما من خلال شباك التذاكر، المجاور لباب دخول المعرض، ويمكن دفع قميه التذكرة أيضا عن طريق بي ومصاري أمان.

خطوات حجز تذاكر معرض الكتاب

- الدخول على الرابط الخاص بحجز التذاكر من هنا

- تسجيل بعض البيانات المطلوبة والخاصة بالزائر مثل رقم الهاتف

- بعد إتمام البيانات سيقوم الرابط بإرسال نسخة من تذكرة معرض الكتاب في رسالة عبر تطبيق واتساب، ونسخة على البريد الإلكتروني، تشمل تفاصيل يوم الدخول والوقت المحدد للزيارة.