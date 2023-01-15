استعدادات معرض الكتاب 2023.. تسهيلات خاصة للناشرين قبل الافتتاح

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، تقديم كل الدعم وتسهيل الأمور وإزالة أي عقبات تصادف الناشرين في إطار التجهيز لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

وأضاف أن الاتحاد جرى البحث مع الدكتورة نيفين موسى رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، عن سبل التسهيل على الناشرين للحصول على أرقام إيداع الكتب خاصة خلال الفترة الحالية لقرب افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب.

تفاصيل استخراج رقم الإيداع إلكترونيا

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على منح الناشرين رقم الإيداع بعد 24 ساعة فقط من تقديم الطلب، ووعدت رئيسة دار الكتب بدراسة مشروع استخراج رقم الإيداع إلكترونيا ويجرى إعداد الدراسة اللازمة لذلك.

تقديم كل سبل الدعم للناشرين

وفي إطار التجهيز للمعرض ناقش الاتحاد مع إسلام بيومي، مدير عام المعارض بهيئة الكتاب كل التفاصيل الخاصة بدخول كتب الناشرين للمعرض، وجاري الترتيب لتنظيم خروج الكتب أيضا عقب نهاية المعرض بما يحقق تيسير الأمر على الناشرين.

وجرى الاتفاق على تحديد منسقين من بين لجنة المعارض لكل صالة لتذليل أي عقبات قد تصادف الناشرين بالتنسيق المباشر مع إدارة المعارض بالهيئة، وكذلك السماح لمنسقي لجنة المعارض بمعاونة الزملاء الناشرين العرب في تذليل أي عقبات وحل أي مشكلات تصادفهم.

ووعدت هيئة الكتاب بتقديم كل الدعم، وتسهيل كل الأمور وإزالة أي عقبات تصادف الناشرين هدفا لنجاح المعرض.