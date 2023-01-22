هل حقق بوتين أهدافه في أوكرانيا؟.. وزير الخارجية الأسبق يجيب

كشف محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس الروسي بوتين لم يحقق شيئا في أوكرانيا حتى الآن، موضحا أنه توقع منذ بدء الأزمة أن تستمر وقتا طويلا.

أتوقع امتداد الأزمة حتى الصيف

وتابع العرابي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتوقع امتداد الأزمة حتى الصيف المقبل، من خلال حسم أحد الأطراف للمعركة، أنها تتحول لحرب استنزاف طويلة.

ولفت محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إلى أن روسيا سوف تخرج ضعيفة من الأزمة في أوكرانيا وسوف تؤثر عليها العقوبات الغربية على اقتصادها، وبالتالي لن تستطيع اللحاق بالنسق الدولي المقبل.

روسيا أصيبت ببعض الوهم

وأكد أن روسيا أصيبت ببعض الوهم في أزمتها مع أوكرانيا، وباتت تواجه عدوا أكبر وهو الناتو الذي عاد لقوته بعدما كان يواجه شبح التفكك في عهد ترامب.

وأردف أن السويد وفنلندا كانتا تتميزان بالحياد التام، والآن أصبحتا ترغبان في الانضمام للناتو، إضافة إلى أن ألمانيا كانت أقرب دولة للاتحاد الروسي والآن باتت على الجانب الآخر منها، ما يعني أن أعداء روسيا في ازدياد.