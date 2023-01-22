أستاذ بمعهد الاستشراق لقناة القاهرة الإخبارية: روسيا مستمرة في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها

قال رامي القليوبي، الأستاذ بمعهد الاستشراق في موسكو، إن الاستراتيجية الروسية واضحة، وهي استكمال الأهداف من وراء الأزمة الأوكرانية.

وأضاف «القليوبي»، خلال ظهوره على قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر خاصية سكايب، أن الأزمة الأوكرانية ستظل مستمرة حتى تتمكن موسكو من تحقيق أهدافها.

وتابع أن الاستراتيجية الروسية قائمة بالفعل على أنه لا يمكن لأحد إلحاق الهزيمة بقوة مثل روسيا، مشيرا إلى تردد الغرب في تسليم أوكرانيا دبابات.

موقف ألمانيا

وأشار إلى أن تصريحات الجانب الألماني بتقديم الدعم لأوكرانيا عندما يكون هذا ضروريا، يعني أن الدعم في حدود منع هزيمة أوكرانيا من روسيا، وإبعاد شبح الحرب عن حلف الناتو.

الغرب يريد إطالة أمد الأزمة

واستكمل أن الغرب لا يريد أن تتعرض روسيا لهزيمة، ويريد أن يطيل أمد الأزمة لإضعاف موسكو، وعدم توريط نفسه في حرب مباشرة معها.