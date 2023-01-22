وزير التعليم يوجه المعلمين بالحديث مع الطلاب عن بطولات وتضحيات الشرطة

هنأ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، القيادات الأمنية والضباط والجنود من رجال الشرطة بمناسبة عيدهم الواحد والسبعين، مؤكدا أن تضحياتهم ركيزة الأمن والاستقرار في الوطن.

وقال حجازي، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، موجها حديثه لرجال الشرطة «كل عام وأنتم بخير، وحفظكم الله ورعاكم».

دور وتضحيات رجال الشرطة في تحقيق الأمن

وأضاف الوزير «أنتهز هذه الفرصة وأدعو زملائي المعلمين بالحديث الدائم مع أبنائهم وطلابهم عن دور وتضحيات رجال الشرطة في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في ربوع الوطن، ليصبح أبناؤنا وطلابنا جيلا واعيا منتميا لوطنه العزيز مصرنا الغالية بكل عزة وفخر».

واختتم الوزير «أدعو الله العلي القدير أن يُديم علينا الصحة والعافية والسلام والأمن والأمان والتقدم والازدهار والاستقرار والانتصار لمصر وشعبها.. كل عام وأنتم جميعاً بكل الخير والصحة والسعادة.. تحيا مصر».